Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф по решению суда приговорен к смертной казни по обвинению в государственной измене.
Коллегия специального суда признала экс-главу государства виновным в нарушении 6-й статьи конституции Пакистана, согласно которой любой человек, нарушивший основной закон страны с применением силы, является государственным изменником, уточняет Газета.ру
Уголовное дело против Мушаррафа было возбуждено в 2013 года в связи с событиями 2007 года, когда Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда.
Сам экс-президент в ходе судебного заседания свою вину не признал, сообщает RT.
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