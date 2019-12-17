Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф по решению суда приговорен к смертной казни по обвинению в государственной измене.

Коллегия специального суда признала экс-главу государства виновным в нарушении 6-й статьи конституции Пакистана, согласно которой любой человек, нарушивший основной закон страны с применением силы, является государственным изменником, уточняет Газета.ру

Уголовное дело против Мушаррафа было возбуждено в 2013 года в связи с событиями 2007 года, когда Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда.

Сам экс-президент в ходе судебного заседания свою вину не признал, сообщает RT.

