Иран уничтожил четыре радара американской ПРО THAAD
Иранские военные заявили об уничтожении четырёх радаров американской системы ПРО THAAD на Ближнем Востоке. Об этом сообщило центральное командование вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия».
По данным гостелерадио Ирана, в ходе операции по подавлению противоракетных средств противника были уничтожены четыре радиолокационные станции THAAD. Удары нанесены в районах Эр-Рувайс (ОАЭ), Аль-Азрак (Иордания), Рубба (Иордания) и Эль-Хардж (Саудовская Аравия), где дислоцируются американские силы.
Иранские источники не уточняют страны расположения установок, однако указанные локации соответствуют известным местам размещения американских комплексов ПРО в регионе.
Ранее The New York Times сообщила, что первая неделя войны с Ираном стоила США $6 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
