Ипотека для многодетных семей в России станет легче
Законопроект о компенсациях ипотечных кредитов многодетным семьям принят 28 мая в Госдуме, сообщает РИА ФАН.
Согласно документу, речь идет о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, направленных на улучшение жилищных условий.
Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина, в котором поставлена задача, чтобы семьи, с родившимся третьим или последующим ребёнком, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Закон будет иметь обратную силу с начала нынешнего года.
Ранее НСН рассказала о поручении Владимира Путина правительству и ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже. Этот пункт значится в списке поручений главы государства после послания Федеральному собранию.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН назвал несколько условий, при которых это поручение останется не только выполненным формально, но станет реально работать.
«Я считаю позитивным сигналом сам факт такого распоряжения. Вопрос о снижения ипотечных ставок должен быть таргетирован в первую очередь. Это один из ключевых индексов экономики. Чтобы понять, насколько это реализуемо, нужно понимать, что это не директива. Нужно создать условия, при которых коммерческим банкам будет выгодно понижать ипотечную ставку. Так что президент поручил подключиться к этому процессу и правительство страны, и Центробанк. И вопрос ипотечных ставок будет включён в развитие денежно-кредитной политики России», - считает эксперт отрасли.
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