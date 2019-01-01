Ипотека для многодетных семей в России станет легче

Законопроект о компенсациях ипотечных кредитов многодетным семьям принят 28 мая в Госдуме, сообщает РИА ФАН.

Согласно документу, речь идет о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, направленных на улучшение жилищных условий.

Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина, в котором поставлена задача, чтобы семьи, с родившимся третьим или последующим ребёнком, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Закон будет иметь обратную силу с начала нынешнего года.

Ранее НСН рассказала о поручении Владимира Путина правительству и ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже. Этот пункт значится в списке поручений главы государства после послания Федеральному собранию.