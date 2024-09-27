Ипотечный стандарт ЦБ РФ начнет действовать с 1 января
Разработанный Центробанком РФ ипотечный стандарт вступит в силу с 1 января 2025 года, за исключением ряда положений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что стандарт призван защитить права и законные интересов заёмщиков, и направлен на формирование у граждан «наиболее полного представления и понимания условий договора ипотечного кредита, рисков, а также минимизации распространения высокорискованных схем ипотечного кредитования».
Согласно стандарту, банки должны при заключении договора ипотеки раскрывать для всех заемщиков информацию и разъяснять значение специальных терминов. Рекомендованная сумма кредита не должна превышать 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.
Также стандарт должен исключить случаи, когда выданные по ипотечному кредиту деньги вместо счёта эскроу направляются на аккредитив, где в течение долгого времени не используются по назначению.
Ранее директор комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин заявил, что россияне стали реже брать ипотеку при покупке жилья, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru