Ипотечный стандарт ЦБ РФ начнет действовать с 1 января

Отмечается, что стандарт призван защитить права и законные интересов заёмщиков, и направлен на формирование у граждан «наиболее полного представления и понимания условий договора ипотечного кредита, рисков, а также минимизации распространения высокорискованных схем ипотечного кредитования».

Согласно стандарту, банки должны при заключении договора ипотеки раскрывать для всех заемщиков информацию и разъяснять значение специальных терминов. Рекомендованная сумма кредита не должна превышать 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.

Также стандарт должен исключить случаи, когда выданные по ипотечному кредиту деньги вместо счёта эскроу направляются на аккредитив, где в течение долгого времени не используются по назначению.

Ранее директор комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин заявил, что россияне стали реже брать ипотеку при покупке жилья, сообщает RT.

