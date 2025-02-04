iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в 2024 году
Самым продаваемым смартфоном в 2024 году стал iPhone 15. Результатами соответствующего исследования поделились аналитики Counterpoint Research.
Отмечается, что в ТОП-10 попали только устройства Apple и Samsung. Смартфоны iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro заняли второе и третье места, а iPhone 16 Pro Max, iPhone 14 и iPhone 16 Pro - пятое, восьмое и девятое, соответственно.
«Базовая модель iPhone 15 от Apple доминировала в списке самых продаваемых смартфонов в 2024 году, причём на США и Китай пришлось почти половина её мировых продаж», - указал старший аналитик Counterpoint Research Карн Чаухан.
На четвёртом, шестом, седьмом и десятом местах расположились смартфоны Galaxy A15 5G, Galaxy A15 4G, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A05.
Ранее владелец сервисного центра ISUPPORT Григорий Майзлер заявил «Радиоточке НСН», что не стоит покупать мобильные телефоны iPhone только с поддержкой eSIM, так как это версии для американского рынка.
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