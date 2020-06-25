«Йоу»: Ксения Собчак сломала нос

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом. О своей госпитализации она сообщила в Instagram.

Собчак: Я готова отказаться от контрактов ради права на свою точку зрения

«Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию, все нормально. Бывает, прорвемся, йоу», - написала она, добавив, что неудачно упала. В результате она не только получила травму носа, но и сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что Собчак намерена судиться с немецким аналитическим порталом Business Insider, который опубликовал материал под заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми».

После этой публикации немецкая автомобильная компания Audi решила расторгнуть договор о сотрудничестве с телеведущей.

Сама Собчак в интервью НСН заявила, что готова лишиться всех своих рекламных контрактов, однако все равно будет высказывать свою точку зрения. Также она заявила, что ее слова были неверно интерпретированы.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГоспитализацияСобчак
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