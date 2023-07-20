Иосиф Пригожин оценил санкции Канады против него
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что правительствам, вводящим санкции, остаётся только «сводить счёты с людьми, имеющими отношение к творчеству», сообщает RT.
Комментируя санкции, которые против него ввела Канада, он отметил, что в таких случаях «самым главным» лозунгом является «запрет въезжать или выезжать».
«Как раз то, о чём гласит демократия: свобода передвижений, свобода мнения, свобода мысли. Я поздравляю такую «демократию» и её представителей», — заключил продюсер.
Ранее власти Канады ввели санкции против продюсера Иосифа Пригожина и его супруги певицы Валерии, а также певца Филиппа Киркорова, исполнителей Тимати, Shaman и Юлии Чичериной и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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