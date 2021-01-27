Пригожин грязно оскорбил Шнурова после обращения в полицию

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин после подачи заявления в полицию генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова обвинил экс-музыканта в попытке устроить очередную пиар-акцию.

Ранее адвокат Шнурова Алексей Добрынин заявил, что артист подал заявление в полицию в связи с угрозами в свой адрес, поступившими от Пригожина. Как объяснил адвокат, высказывания продюсера в интервью журналу StarHit попадают под статью «угроза причинения тяжкого вреда здоровью».

«Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это говно не существует», - сказал Пригожин порталу «360».

В интервью НСН адвокат Шнурова Добрынин косвенно подтвердил слова Пригожина. Юрист предположил, что полиция еще не связывалась с продюсером, так как проверки такого рода заявлений требуют времени.



Сейчас Добрынин ждет начала доследственной проверки, по итогам которой, если в действиях Пригожина будет найден состав преступление, может быть возбуждено уголовное дело.

