Пригожин грязно оскорбил Шнурова после обращения в полицию
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин после подачи заявления в полицию генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова обвинил экс-музыканта в попытке устроить очередную пиар-акцию.
Ранее адвокат Шнурова Алексей Добрынин заявил, что артист подал заявление в полицию в связи с угрозами в свой адрес, поступившими от Пригожина. Как объяснил адвокат, высказывания продюсера в интервью журналу StarHit попадают под статью «угроза причинения тяжкого вреда здоровью».
«Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это говно не существует», - сказал Пригожин порталу «360».
В интервью НСН адвокат Шнурова Добрынин косвенно подтвердил слова Пригожина. Юрист предположил, что полиция еще не связывалась с продюсером, так как проверки такого рода заявлений требуют времени.
Сейчас Добрынин ждет начала доследственной проверки, по итогам которой, если в действиях Пригожина будет найден состав преступление, может быть возбуждено уголовное дело.
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