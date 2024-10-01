И.о. заместителя премьера Башкирии арестовали по делу о взятке

По данным следствия, за обещание покровительства и обеспечения госконтрактами Марзаев получил от руководителей дорожно-строительной компании взятку в размере 37 млн рублей.

В суде уточнили, что чиновник был арестован на два месяца - до 30 ноября 2024 года.

Ранее бывшему советнику главы Дагестана Осману Махачеву назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (23 млн рублей), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

