И.о. заместителя премьера Башкирии арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО исполняющего обязанности заместителя премьер-министра республики Башкортостан Алана Марзаева. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По данным следствия, за обещание покровительства и обеспечения госконтрактами Марзаев получил от руководителей дорожно-строительной компании взятку в размере 37 млн рублей.
В суде уточнили, что чиновник был арестован на два месяца - до 30 ноября 2024 года.
Ранее бывшему советнику главы Дагестана Осману Махачеву назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (23 млн рублей), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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