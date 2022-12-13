Инвесторы впервые восстановили два исторических дома в Калуге

В сообщении говорится, что речь идёт о «Доме Горбуновых», начала последней трети XIX века и «Доме А.К.Алтынникова», начала третьей четверти XIX века.



«Эти объекты культурного наследия были проданы посредством проведения конкурсов в 2020 и 2021 году и полностью восстановлены в рамках государственно-частного партнёрства», - отметили в управлении.

По словам начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова, в 2023 году калужские власти намерены продолжить аналогичную работу.

Ранее в Калуге в результате частичного обрушения заброшенного здания погиб 13-летний школьник, сообщает RT.

