Инвестор построит дороги нового квартала в Лефортово

На территории жилого комплекса в районе Золоторожского вала построят улично-дорожную сеть за счет средств инвестора, сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках проекта планируется построить внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов», – добавил Бочкарев.

Участок, переданный в аренду, свободен от объектов капитального строительства. Как напомнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно акцентировал внимание на важности обеспечения жителей города необходимой инфраструктурой при строительстве жилых комплексов.

«Выезд с территории комплекса на шоссе Энтузиастов улучшит транспортную доступность», – сказала Княжевская.

Земельный участок будет предоставлен в аренду на пять лет. На нем построят улично-дорожную сеть, которая войдет в состав жилого комплекса «Символ». Инвестором проекта выступает компания «Донстрой.



