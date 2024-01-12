Инвестор построит дороги нового квартала в Лефортово
На территории жилого комплекса в районе Золоторожского вала построят улично-дорожную сеть за счет средств инвестора, сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В рамках проекта планируется построить внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов», – добавил Бочкарев.
Участок, переданный в аренду, свободен от объектов капитального строительства. Как напомнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно акцентировал внимание на важности обеспечения жителей города необходимой инфраструктурой при строительстве жилых комплексов.
«Выезд с территории комплекса на шоссе Энтузиастов улучшит транспортную доступность», – сказала Княжевская.
Земельный участок будет предоставлен в аренду на пять лет. На нем построят улично-дорожную сеть, которая войдет в состав жилого комплекса «Символ». Инвестором проекта выступает компания «Донстрой.
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