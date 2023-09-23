Инвалидную коляску паралимпийца сломали при перелете из Москвы в Сочи

Инцидент произошел во время перелета в Сочи из Москвы и обратно. Николай - инвалид первой группы. Он сдал свою электроколяску в багаж. По пути в Сочи в транспорте повредили проводку, а на обратном пути и вовсе сломали металлическую раму средства передвижения.

Николай обратился в авиакомпанию с требованием приобрести ему новую электроколяску, стоимость которой составляет порядка 100 тысяч рублей. В ответ «Уральские авиалинии» запросили прислать чек со стоимостью поврежденного транспорта, однако у Николая его нет, так как коляску ему предоставил Фонд социального страхования. Новое средство передвижения инвалиду положено только через пять лет. Теперь инвалид не может даже выйти из дома.

Ранее глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк заявил, что авиакомпания «Уральские авиалинии» готова возместить аграриям ущерб, который был нанесён в результате аварийной посадки пассажирского самолёта в поле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

