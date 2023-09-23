Инвалидную коляску паралимпийца сломали при перелете из Москвы в Сочи
Паралимпиец Николай Руденко не может три месяца добиться от авиакомпании «Уральские авиалинии» компенсации за дважды сломанную электроколяску, пишет портал «Е1».
Инцидент произошел во время перелета в Сочи из Москвы и обратно. Николай - инвалид первой группы. Он сдал свою электроколяску в багаж. По пути в Сочи в транспорте повредили проводку, а на обратном пути и вовсе сломали металлическую раму средства передвижения.
Николай обратился в авиакомпанию с требованием приобрести ему новую электроколяску, стоимость которой составляет порядка 100 тысяч рублей. В ответ «Уральские авиалинии» запросили прислать чек со стоимостью поврежденного транспорта, однако у Николая его нет, так как коляску ему предоставил Фонд социального страхования. Новое средство передвижения инвалиду положено только через пять лет. Теперь инвалид не может даже выйти из дома.
Ранее глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк заявил, что авиакомпания «Уральские авиалинии» готова возместить аграриям ущерб, который был нанесён в результате аварийной посадки пассажирского самолёта в поле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве задержали разыскиваемого Интерполом британца
- Инвалидную коляску паралимпийца сломали при перелете из Москвы в Сочи
- Правительство запретило госзакупку иностранных вакуумных пробирок для крови
- Полиция Норвегии задержала россиянина при попытке незаконно пересечь границу
- Рамзан Кадыров поручил изъять из школ Чечни новые учебники истории России
- Исследование: затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов
- В Вологде пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход
- Из горящей конюшни в Ленинградской области спасли всех животных
- В Коми ищут трех человек с опрокинувшейся на реке лодки
- СМИ: В Косово так много фальшивых евро, что их принимают к оплате как настоящие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru