СБУ возбудила уголовное дело против главы «Уральских авиалиний»

СБУ обвинила главу «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова в том, что он предоставил гражданские самолеты для переброски российских войск в Украину.

В сообщении ведомства отмечается, что украинские следователи якобы собрали достаточную доказательную базу против Скуратова. По данным СБУ, Скуратов якобы предоставил 6 самолетов на которых перевозились российские военные, а также оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело. Скуратову может грозить до 15 лет лишения свободы.

