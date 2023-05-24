СБУ возбудила уголовное дело против главы «Уральских авиалиний»
24 мая 202316:39
СБУ обвинила главу «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова в том, что он предоставил гражданские самолеты для переброски российских войск в Украину.
В сообщении ведомства отмечается, что украинские следователи якобы собрали достаточную доказательную базу против Скуратова. По данным СБУ, Скуратов якобы предоставил 6 самолетов на которых перевозились российские военные, а также оружие и боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело. Скуратову может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru