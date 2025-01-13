Инцидент с Нурмагомедовым на борту самолета назвали бытовой ситуацией

Ситуацию с российским экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, которого сняли с рейса в США, можно было бы решить мирно, заявил боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов.

Авиакомпания проводит расследование после инцидента с Хабибом Нурмагомедовым
«Ситуация двоякая. Хабиб был не в настроении, мне кажется. Но ничего сверхъестественного не произошло — обычная бытовая ситуация, которую можно решить на месте», — заявил Тарасов в беседе с «Газетой.Ru».

Конфликт Нурмагомедова с бортпроводницей авиакомпании Frontier Airlines возник на фоне того, что спортсмен сидел в аварийном ряду и не сразу смог ответить на ее вопрос, сможет ли он в случае необходимости оказать помощь пассажирам. В последствии его попросили покинуть самолет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ДебошАвиадебоширыСамолетНурмагомедов

Горячие новости

Все новости

партнеры