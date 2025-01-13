Инцидент с Нурмагомедовым на борту самолета назвали бытовой ситуацией
13 января 202514:38
Ситуацию с российским экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, которого сняли с рейса в США, можно было бы решить мирно, заявил боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов.
«Ситуация двоякая. Хабиб был не в настроении, мне кажется. Но ничего сверхъестественного не произошло — обычная бытовая ситуация, которую можно решить на месте», — заявил Тарасов в беседе с «Газетой.Ru».
Конфликт Нурмагомедова с бортпроводницей авиакомпании Frontier Airlines возник на фоне того, что спортсмен сидел в аварийном ряду и не сразу смог ответить на ее вопрос, сможет ли он в случае необходимости оказать помощь пассажирам. В последствии его попросили покинуть самолет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru