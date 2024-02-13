Интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кинотеатре Вологды
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут в кинотеатре Вологлы. Об этом заявил мэр города Сергей Воропанов.
В своём Telegram-канале он уточнил, что не все вологжане смогли посмотреть в интернете разговор, который обсуждают во всём мире.
«Специально для них 14 февраля в 09:50 в кинотеатре «Ленком» состоится показ нашумевшего интервью на большом экране. Конечно, бесплатно», - написал градоначальник.
Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала американского журналиста Такера Карлсона из-за интервью с Владимиром Путиным полезным идиотом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кинотеатре Вологды
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru