Интерпол отказался разыскивать польского судью, выехавшего в Белоруссию

Интерпол отказался объявлять в розыск польского судью Томаша Шмидта, который выехал в Белоруссию. Об этом заявила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак, сообщает РИА Новости.

Причина, по словам Новак, заключается в том, что судья не согласился на обработку данных через свои каналы относительно действий, которые считаются политическими преступлениями.

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Представители ведомства уточнили, что речь идет о том, что Интерпол не проводит обработку данных через свои каналы по делам, связанным с действиями против государственной безопасности.

В конце мая польская прокуратура подала запрос в Интерпол о включении обвиняемого в шпионаже Шмидта в список разыскиваемых по «красной карточке», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: interpol.int
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