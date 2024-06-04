Интерпол отказался разыскивать польского судью, выехавшего в Белоруссию

Представители ведомства уточнили, что речь идет о том, что Интерпол не проводит обработку данных через свои каналы по делам, связанным с действиями против государственной безопасности.

В конце мая польская прокуратура подала запрос в Интерпол о включении обвиняемого в шпионаже Шмидта в список разыскиваемых по «красной карточке», передает «Радиоточка НСН».