В Таиланде по ордеру Интерпола арестовали россиянина

По словам заместителя главы иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майора Пхаттханы Нучаната, расследование в отношении 33-летнего мужчины началось осенью 2023 года, когда местным стражам порядка указали на его подозрительное поведение.

В итоге выяснилось, что у россиянина, часто менявшего место жительства в провинциях Пхукет и Чонбури, была примерно на 10 лет просрочена виза.

Нучанат добавил, что Толоконников будет отправлен в Россию.

Ранее власти Турции выдали России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей россиянина Марата Джанибекова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

