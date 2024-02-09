В Таиланде по ордеру Интерпола арестовали россиянина
Полиция Таиланда по ордеру Интерпола арестовала россиянина Михаила Толоконникова, которого разыскивали за связанные с наркотиками преступления, сообщает газета Bangkok Post.
По словам заместителя главы иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майора Пхаттханы Нучаната, расследование в отношении 33-летнего мужчины началось осенью 2023 года, когда местным стражам порядка указали на его подозрительное поведение.
В итоге выяснилось, что у россиянина, часто менявшего место жительства в провинциях Пхукет и Чонбури, была примерно на 10 лет просрочена виза.
Нучанат добавил, что Толоконников будет отправлен в Россию.
Ранее власти Турции выдали России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей россиянина Марата Джанибекова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс доллара резко вырос и превысил 93 рубля
- В Таиланде по ордеру Интерпола арестовали россиянина
- В РУСАДА пояснили, сможет ли Валиева участвовать в ледовых шоу
- Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж
- В Башкирии в ДТП на трассе погибли два человека
- Новый главком ВСУ Сырский выразил надежду на продолжение международной помощи
- В СПЧ возмутились из-за призыва активистов прикрыть монумент «Родина-мать»
- Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав
- СМИ: Кипрский банк Hellenic закрыл счета сотен россиян
- Финляндия предоставит Украине 22-й пакет военной помощи на €190 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru