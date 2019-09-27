Интернет-ресурсы будут штрафовать на 50 млн. рублей из-за выборов

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил, что в первом чтении уже принят документ, который устанавливает штрафы за распространение ложных сведений в соцсетях. А новая инициатива установит аналогичные санкции в отношении избирательного законодательства, например за размещение агитационных материалов в день тишины или в день выборов.

По словам Исаева, поправки будут применимы как к российским, так и к зарубежным ресурсам.



