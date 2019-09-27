Интернет-ресурсы будут штрафовать на 50 млн. рублей из-за выборов
За нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства Госдума подготовит поправки о штрафах до 50 млн рублей. Соответствующее поручение получила комиссия нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в пятницу, пишет ТАСС.
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил, что в первом чтении уже принят документ, который устанавливает штрафы за распространение ложных сведений в соцсетях. А новая инициатива установит аналогичные санкции в отношении избирательного законодательства, например за размещение агитационных материалов в день тишины или в день выборов.
По словам Исаева, поправки будут применимы как к российским, так и к зарубежным ресурсам.
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