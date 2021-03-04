Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри

Президент России Владимир Путин заявил, что интернет уже проник во все сферы жизни, сообщает ТАСС.

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» глава государства отметил, что интернет должен подчиняться не только формальным и юридическим правилам, но и «моральным законам общества, в котором мы живём».

«Иначе это общество будет разрушаться изнутри», - подчеркнул российский лидер.



Ранее Путин заявил о недопустимости использования детей в своих «хорьковых» целях, сообщает Ura.ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства говорил о тех, кто призывает несовершеннолетних выходить на несогласованные митинги и толкает подростков к суициду.

