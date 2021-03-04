Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри
Президент России Владимир Путин заявил, что интернет уже проник во все сферы жизни, сообщает ТАСС.
На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» глава государства отметил, что интернет должен подчиняться не только формальным и юридическим правилам, но и «моральным законам общества, в котором мы живём».
«Иначе это общество будет разрушаться изнутри», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил о недопустимости использования детей в своих «хорьковых» целях, сообщает Ura.ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства говорил о тех, кто призывает несовершеннолетних выходить на несогласованные митинги и толкает подростков к суициду.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- Путин пообещал подумать над сроками проведения прямой линии с россиянами
- Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри
- Трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к укладке «Северного потока - 2»
- Молдавия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
- Песков пояснил, кого Путин обвинил в «хорьковых» интересах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru