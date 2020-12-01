Интерфакс: Заседание ОПЕК+ перенесено на 3 декабря

Ранее 30 ноября была проведена министерская конференция стран ОПЕК. Целью мероприятия было принятие или отказ от продления текущих ограничений на добычу нефтепродуктов на период первого квартала следующего года.

Как передает агентство, после заседания планировалось получить согласие тех стран, которые не входят в организацию. В результате министры стран, входящие в ОПЕК, перенесли принятие решения на 1 декабря. На это время была запланирована встреча министров ОПЕК+, которую также пришлось перенести.



