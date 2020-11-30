Траты россиян уходят на карантин
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом россияне сократили расходы на непродовольственные товары. В Центробанке такую модель потребления назвали карантинной, но она больше похожа на кризисную.
Возврат россиян к «карантинной» модели потребления констатировал Банк России. Как следует из аналитического доклада на сайте регулятора, траты домохозяйств на еду и лекарства растут, а расходы на непродовольственные товары и услуги сокращаются. Та же тенденция наблюдалась весной этого года, в период антикоронавирусной самоизоляции.
При этом реальные располагаемые денежные доходы россиян за январь-октябрь сократились на 4,3% в годовом выражении, а расходы на конечное потребление домохозяйств за те же 10 месяцев снизились почти на 9,8% год к году. Новые ограничения могут еще сильнее ударить по потребительскому спросу, предупредили аналитики ЦБ.
Россия, надо сказать, не одна столкнулась с изменениями в потребительском поведении граждан. Недавние исследования в США показали, что около 40% опрошенных американцев намерены сократить свои расходы, главным образом, на развлечения и спорт - на то, без чего они сумели обойтись во время локдауна. Причем авторы исследования полагают, что с ухудшением ситуации с коронавирусом американцы еще более существенно пересмотрят свои траты и окончательно забудут так называемый «эффект Джонсонов»: стремление к тому, чтобы дом, машина и все остальное было лучше, чем у соседей.
Доходы у определённых групп россиян в этом году действительно сократились, это на днях признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о росте потребления хлеба в России. Потребление хлеба составило 60 тысяч тонн, и в Российском союзе пекарей объяснили это падением доходов россиян, которые вынуждены чаще покупать сытные продукты. В такой взаимосвязи представитель Кремля усомнился и указал, что президент и правительство работают над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
А пока власти над этим работают, граждане залезают в кредиты. Уверенность в этом высказал в беседе с НСН депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, говоря об итогах исследований, согласно которым каждая пятая российская семья систематически тратит больше, чем зарабатывает:
«Каждая пятая российская семья зарабатывает меньше, чем требуется на элементарное физическое выживание. Потому что тратить они могут больше, чем зарабатывать только по одной причине – они берут микрозаймы, кредиты и проедают эти деньги, влезая в долговую петлю», – заявил парламентарий.
С учетом перечисленных факторов модель потребления, на которую переходит большинство россиян, скорее, не карантинная, а кризисная.
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