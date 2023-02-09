Интерес россиян к ДМС за год вырос почти вдвое
Интерес россиян к программам добровольного медицинского страхования (ДМС) существенно увеличился в 2022 году, свидетельствуют данные компании «Ингосстрах».
Количество застрахованных по ДМС выросло на 43% и превысило 1,2 млн человек, отмечают в компании.
«В 2022 году мы совершенствовали все процессы, связанные с клиентским опытом: улучшали мобильное приложение, совершенствовали клиентский путь, запускали новые сервисы, развивали возможности организации медицинской помощи», - рассказал заместитель генерального директора «Ингосстраха» по ДМС Дмитрий Попов.
В большинстве случаев программы ДМС пользуются популярностью среди сотрудников крупных фирм. При этом и количество клиентов-физических лиц увеличилось в прошлом году на 61%. Средний срок оказания плановой помощи составляет один день, а экстренную помощь организуют уже в первые минуты после обращения.
Клиенты компании активно используют мобильное приложение и мессенджеры, а также запущенный в прошлом году сервис «Виртуальная клиника». Работу компании в сегменте ДМС отметили международной премией «CX World Awards».
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