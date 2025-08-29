Минпросвещения России определило продолжительность школьного дня
Минпросвещения определило единый режим работы российских школ в течение учебного дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
Министерство установило, что во всех образовательных учреждениях занятия должны начинаться не ранее 08.00. При этом заканчивать их следует не позднее 19.00 в случае наличия второй смены. Уроки 5-х, 9-х классов, классов для ребят с ограниченными возможностями здоровья должны проводиться в первую смену.
Как отметил начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев в беседе с РИА Новости, в документе отражены установленные СанПиНами нормы. Не допускается проведение нулевых уроков и обучение в три смены.
Новый учебный год стартует 1 сентября и продлится до 26 мая. Ранее Минпросвещения сформировало календарь каникул для школ, ведущих обучение по четвертям, пишет Ura.ru. Учреждениям рекомендуют провести традиционные осенние, зимние, весенние, летние каникулы и дополнительные в феврале для первоклассников.
