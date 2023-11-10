«Интенсивные дожди!»: Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в эфире НСН, что теплые выходные сменятся в столице резким похолоданием уже в среду.
Москвичей ожидают теплые, но дождливые выходные, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН. При этом новая неделя принесет в столицу новые воздушные массы вместе с похолоданием.
«В Москве сегодня, в выходные и до среды следующей недели температуру будет определять атлантический воздух. Это означает, что в зимний период приходит тепло. Поэтому погода будет теплая, отклонения от нормы в четыре-пять градусов. Понижение температуры прогнозируется к среде. До этого времени температурный фон будет одинаковый: ночью 2-4 градуса, днем около 5 градусов тепла», - отметил он.
При этом в воскресенье на столицу обрушатся интенсивные дожди, а во второй половине следующей недели москвичам стоит готовиться к еще более резкому похолоданию.
«Сегодня и в субботу погода будет комфортная, без осадков, на пять градусов выше нормы. А в воскресенье начинается достаточно интенсивный дождь, давление будет резко падать, циклон сядет на Москву. Понедельник тоже будет дождливым. В среду температура выше нормы, но уже всего на два градуса, ночные температуры опустятся до нуля, днем около 3 градусов тепла. Во второй половине недели воздушные массы будут приходить с севера-востока, будет резкое изменение погоды. Об этом подробнее станет известно в начале недели», - заключил он.
Ранее стало известно, что октябрь 2023 года был самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщила европейская служба мониторинга Copernicus. Так, месяц завершился со средней температурой 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован в 2019 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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