«Без Питера и мерзлоты»: Климатолог об опасных последствиях температурных рекордов

«На сегодняшний день самым теплым считается 2016 год. Но все чаще бьются рекорды. Ученые считают, что грядущее явление Эль-Ниньо (область нагретых приповерхностных вод в экваториальной части Тихого океана смещается к востоку - прим. НСН) сделает 2024 год самым теплым, а с вероятностью 98% один год из пяти ближайших окажется самым теплым, как и вся пятилетка. Какие последствия? Поднимется уровень воды в Мировом океане, потому что тают ледники, а вода еще и расширяется при более высокой температуре. Это угрожает маленьким островным государствам в первую очередь, но и Европе – той же Венеции или Голландии. Наш Санкт-Петербург тоже находится довольно низко», - объяснил он.

По словам специалиста, для России подобная тенденция еще опасна деградацией многолетней мерзлоты, которая «окутывает» большую часть страны.

«Если говорить о нашей стране, самая серьезная угроза – деградация многолетней мерзлоты. Почти 70% наших территорий находятся в этой зоне. При деградации возникает дополнительное напряжение в зданиях и инфраструктуре – дороги, трубопроводы. В ближайшее время прогнозируется, что будет функционировать Северный морской путь, все это тоже надо будет с этим учетом строить. В самой вечной мерзлоте заложены парниковые газы, которые определяют глобальное потепление. Там еще вскроются и могильники, в которых «заморожены» болезни. Увеличение температуры ведет и к росту числа аномалий, катастроф – торнадо, штормы и так далее. Это очень комплексная проблема», - заключил собеседник НСН.

Ранее научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев говорил «Радиоточке НСН», что в среднем на территории России происходит 372 опасных явления в год, которые наносят значительный ущерб.

