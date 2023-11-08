«Без Питера и мерзлоты»: Климатолог об опасных последствиях температурных рекордов
Климатолог Андрей Киселев заявил в эфире НСН, что 2024 год может побить рекорд по теплу.
Температурные рекорды могут привести к исчезновению целых городов и «вскрытию» могильников многолетней мерзлоты, рассказал НСН научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.
По данным европейской службы мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда в 2019 году. Сентябрь этого года тоже стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений. Он же оказался самым теплым в Москве за 176 лет. Киселев рассказал об опасности частых рекордов.
«На сегодняшний день самым теплым считается 2016 год. Но все чаще бьются рекорды. Ученые считают, что грядущее явление Эль-Ниньо (область нагретых приповерхностных вод в экваториальной части Тихого океана смещается к востоку - прим. НСН) сделает 2024 год самым теплым, а с вероятностью 98% один год из пяти ближайших окажется самым теплым, как и вся пятилетка. Какие последствия? Поднимется уровень воды в Мировом океане, потому что тают ледники, а вода еще и расширяется при более высокой температуре. Это угрожает маленьким островным государствам в первую очередь, но и Европе – той же Венеции или Голландии. Наш Санкт-Петербург тоже находится довольно низко», - объяснил он.
По словам специалиста, для России подобная тенденция еще опасна деградацией многолетней мерзлоты, которая «окутывает» большую часть страны.
«Если говорить о нашей стране, самая серьезная угроза – деградация многолетней мерзлоты. Почти 70% наших территорий находятся в этой зоне. При деградации возникает дополнительное напряжение в зданиях и инфраструктуре – дороги, трубопроводы. В ближайшее время прогнозируется, что будет функционировать Северный морской путь, все это тоже надо будет с этим учетом строить. В самой вечной мерзлоте заложены парниковые газы, которые определяют глобальное потепление. Там еще вскроются и могильники, в которых «заморожены» болезни. Увеличение температуры ведет и к росту числа аномалий, катастроф – торнадо, штормы и так далее. Это очень комплексная проблема», - заключил собеседник НСН.
Ранее научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев говорил «Радиоточке НСН», что в среднем на территории России происходит 372 опасных явления в год, которые наносят значительный ущерб.
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