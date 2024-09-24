Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей
В первой половине 2024 года средняя зарплата в России составила 82 тыс. рублей, что на 12% выше аналогичного периода 2023 года, сообщили эксперты СберАналитики.
При этом максимальный рост зарплат в 23,4% зафиксирован в Татарстане. Средняя зарплата в регионе по итогу первого полугодия 2024 года составила 82,1 тысячи рублей. Среди субъектов, в которых наиболее заметно выросли заработные платы в указанный период Курганская (+22,8%), Астраханская (+20,8%), Оренбургская (+20,7%) и Челябинская области (+20,7%).
Максимальная заработная плата в 179,3 тысячи рублей зафиксирована в Чукотском автономном округе. Второе место по величине заработной платы занимает Москва (144,1 тысячи рублей), в топ-5 регионов также входит Ямало-Ненецкий АО (143,9 тыс.), Магаданская область (140,3 тыс.) и Камчатский край (123,5 тыс.).
Уточняется, что средний уровень заработной платы по стране впервые превысил отметку в 80 тысяч рублей.
Ранее Минэкономики выпустило прогноз социально-экономического развития России, согласно которому среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в течение четырех лет вырастут на 35%. Как пояснила «Радиоточке НСН» карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева, подобные ожидания связаны с нехваткой специалистов в некоторых сферах и более высокими зарплатными ожиданиями молодых специалистов, выпускающихся из вузов.
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