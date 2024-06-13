Бесплатный интенсив по разработке проектов «Медиадрайверы» пройдет в Москве
В Москве 5 июля состоится однодневный проектно-образовательный интенсив «Медиадрайверы» для всех заинтересованных в разработке и запуске собственных проектов и продуктов, рассказали организаторы.
«Проект «Медиадрайверы» предлагает уникальные возможности для построения эффективных медиапроектов, интенсивного профессионального роста, а также расширения горизонтов своего круга общения и формирования новых деловых связей и партнёрств, — отметил глава «Медиадрайверов» Дмитрий Бескромный.
В рамках одного дня обучения гостям представят серию образовательных лекций и тренингов, научат создавать идеи, разрабатывать продукты и запускать проекты в digital-пространстве. В основу программы войдут индивидуальные консультации и проработки проектов участников встречи. В конце образовательного дня участники презентуют свои проекты, готовые к защите и дальнейшему развитию.
Спикерами на мероприятии выступят ведущие эксперты в сфере digital и креативных индустрий. С более полной программой можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях интенсива. Принять участие в интенсиве может любой желающий, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru