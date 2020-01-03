Инструктор «Лиза Алерт» рассказал, как не потерять ребенка в толпе

Как обезопасить ребенка в толпе и не потерять его в период массовых гуляний, рассказала РИА Новости инструктор поискового движения «Лиза Алерт» Алена Ярушина.

Перед выходом на массовое мероприятие у ребенка необходимо проверить наличие записи на листочке номеров двух взрослых для экстренной связи.

«Это обязательно, потому что в случае стресса ребенок может забыть выученный номер телефона. Если у ребенка есть свой телефон или часы, это очень здорово, пусть он с ними будет, но проверьте заряд на этих устройствах», - отметила Ярушина.

Также представитель поисковиков рекомендовала перед выходом из дома сделать фото ребенка уже в верхней одежде, чтобы облегчить возможные поиски.

На улице или в заполненном людьми помещении рекомендуется держать ребенка за руку, не отвлекаться на гаджеты.

Дети должны быть проинструктированы о поведении в толпе.