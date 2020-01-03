Инструктор «Лиза Алерт» рассказал, как не потерять ребенка в толпе
Как обезопасить ребенка в толпе и не потерять его в период массовых гуляний, рассказала РИА Новости инструктор поискового движения «Лиза Алерт» Алена Ярушина.
Перед выходом на массовое мероприятие у ребенка необходимо проверить наличие записи на листочке номеров двух взрослых для экстренной связи.
«Это обязательно, потому что в случае стресса ребенок может забыть выученный номер телефона. Если у ребенка есть свой телефон или часы, это очень здорово, пусть он с ними будет, но проверьте заряд на этих устройствах», - отметила Ярушина.
Также представитель поисковиков рекомендовала перед выходом из дома сделать фото ребенка уже в верхней одежде, чтобы облегчить возможные поиски.
На улице или в заполненном людьми помещении рекомендуется держать ребенка за руку, не отвлекаться на гаджеты.
Дети должны быть проинструктированы о поведении в толпе.
«Также нужно обязательно поговорить с ребенком о том, что если вдруг он потеряется в городе, то первое, что он должен сделать, это остановиться. Он не должен бегать, искать родителей - родители ищут ребенка», - отметила эксперт Ярушина и порекомендовала научить ребенка кричать, чтобы дать сигнал о себе взрослым.
Инструктор рекомендовала научить ребенка обращаться за помощью только к сотруднику полиции или взрослому с ребенком.
Ярушина отметила, что взрослым необходимо проверять заряд на телефоне детей и объяснить, что ребенок в случае любой опасности может обратиться в службы спасения 112, которая принимает звонки, даже, если в телефоне нет сим-карты или нет сети.
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