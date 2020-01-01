В Москве в новогоднюю ночь похищен ребенок
ОМВД России по Бутырскому району начало розыск москвички 2013 года рождения, которую увела из дома неизвестная женщина.
«ОМВД России по Бутырскому району разыскивает несовершеннолетнюю 2013 года рождения уроженку города Москвы, которая 1 января около 02:40 ушла с улицы Яблочкова, д. 22, корп. 2, предположительно с неизвестной женщиной», — сказано в сообщении.
По внешним приметам, девочка выглядит на 7 лет, рост около 120 см, глаза голубые, волосы русые, она одета в розовые сапоги и такого же цвета комбинезон, дополняет Газета.ru.
Женщине, которая увела ребенка, имеет славянскую внешность, на вид ей около 30 лет, волосы темного цвета. Отличительные черты: косоглазие, может прихрамывать при ходьбе.
Полиция разыскивает очевидцев инцидента.
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