В Москве в новогоднюю ночь похищен ребенок

По внешним приметам, девочка выглядит на 7 лет, рост около 120 см, глаза голубые, волосы русые, она одета в розовые сапоги и такого же цвета комбинезон, дополняет Газета.ru.

Женщине, которая увела ребенка, имеет славянскую внешность, на вид ей около 30 лет, волосы темного цвета. Отличительные черты: косоглазие, может прихрамывать при ходьбе.

Полиция разыскивает очевидцев инцидента.

