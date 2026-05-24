Институт Пушкина: Русский язык насчитывает более четырёх тысяч слов на букву «а»

Он уточнил, что при подсчёте были исключены повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы.

Катышев отметил, что в Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1992 год) содержится более тысячи слов на букву «а». При этом самым полным, по его оценке, является Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой (2000 год), где зафиксировано более трёх тысяч слов на эту букву.

Ранее Павел Катышев сообщил, что общий словарный состав современного русского языка насчитывает около 500 тысяч слов, а самое длинное слово - прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».