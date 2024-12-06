Правительство России установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов

Правительство России утвердило тарифы на экзамены по русскому языку и другим предметам для мигрантов, следует из соответствующего постановления кабмина.

Согласно документу, стоимость экзаменов для получения гражданства России составит 2 950 рублей за экзамен по русскому языку и столько же за экзамен по истории России и основам законодательства.

В РФ с начала года трудоустроили на 40% больше мигрантов, чем в 2023 году

Помимо этого, для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство плата за экзамен по русскому языку как иностранному составит 5 900 рублей.

Цена экзамена для получения разрешения на работу или патента, как указано в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», составит 3 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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