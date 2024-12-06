Правительство России установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов

Помимо этого, для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство плата за экзамен по русскому языку как иностранному составит 5 900 рублей.

Цена экзамена для получения разрешения на работу или патента, как указано в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», составит 3 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».

