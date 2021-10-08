Instagram вновь дал сбой
В работе соцсети Instagram вновь наблюдаются сбои в работе. Согласно данным портала Downdetector, о неполадках сообщают пользователи из стран Евросоюза, США, Канады и других.
Также проблемы в работе соцсети отмечают из РФ. Большинство жалоб указывают на сбои в работе с приложением.
Масштабный сбой произошёл в работе Facebook 4 октября. Соцсеть, а также принадлежащие компании Instagram, WhatsApp на несколько часов оказались полностью недоступны для пользователей. В компании заявили, что причиной сбоя стало изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Instagram вновь дал сбой
- В Швеции обвинили Россию в кризисной ситуации с мигрантами у границ ЕС
- Удар по печени: токсиколог предупредил о «побочке» при лечении COVID-19
- Озвучен состав российской футбольной сборной на матч со Словакией
- Избившие мужчину в столичном метро обвиняются в покушении на убийство
- Губернатор Алиханов заявил, что Польша роет канал для переброски танков
- Муратов ответил на вопрос о возможных политических планах
- Москвичей предупредили, когда придётся попрощаться с солнцем
- Назван диапазон курса доллара к концу года
- Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 21
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru