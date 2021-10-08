Instagram вновь дал сбой

Также проблемы в работе соцсети отмечают из РФ. Большинство жалоб указывают на сбои в работе с приложением.

Масштабный сбой произошёл в работе Facebook 4 октября. Соцсеть, а также принадлежащие компании Instagram, WhatsApp на несколько часов оказались полностью недоступны для пользователей. В компании заявили, что причиной сбоя стало изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов.



