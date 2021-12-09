Instagram вернет хронологическую ленту постов

Социальная сеть Instagram в первом квартале 2022 года вернет хронологическую ленту. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой на главу компании Адама Моссери.

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По данным портала, глава Instagram заявил о нововведении во время слушания в сенате США по вопросу негативного влияния соцсети на подростков. Как отметил Моссери, хронологическая лента необходима для снижения «манипулированием алгоритмов».

Instagram убрал хронологическую ленту постов в 2016 году, заменив ее алгоритмической. Однако пользователи соцсети негативно восприняли такой принцип подбора публикаций.

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