В Instagram прокомментировали временной лимит для детей в соцсети
9 декабря 202100:56
Глава Instagram Адам Моссери заявил, что родители сами должны контролировать время, которое ребенок проводит в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Моссери, родители лучше знают, как лучше. Он отметил, что сам является родителем и понимает эту обеспокоенность.
Таким образом Моссери ответил на претензию сенатора Эми Клобушар, которая указала на трехчасовой лимит для детей в функции родительского контроля в приложении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru