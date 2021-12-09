В Instagram прокомментировали временной лимит для детей в соцсети

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что родители сами должны контролировать время, которое ребенок проводит в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Моссери, родители лучше знают, как лучше. Он отметил, что сам является родителем и понимает эту обеспокоенность.

Таким образом Моссери ответил на претензию сенатора Эми Клобушар, которая указала на трехчасовой лимит для детей в функции родительского контроля в приложении.



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ТЕГИ:СоцсетиДетиInstagram
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