Кинчев завел аккаунт в Instagram

Армия «АлисА» ликует: Константин Кинчев зарегистрировался в инстаграме. Аккаунт музыканта называется @kkinchevzona, и там уже появляются видео – с репетиций, тренировок, прогулок. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, почему, всё-таки, решил завести Instagram. Подробности – только на НСН.

«Я просто сейчас увлекся монтажом. Мне прикольно это делать. Пока мне нравится монтировать, я веду Instagram, надоест – перестану. То есть, аккаунт останется, но будет заполняться не так активно. Я весь тур «35» отмонтировал. Отыграл концерт – помонтировал и пульнул в сеть, дальше поехали. Снова отыграл, смонтировал и пульнул – есть чем заняться», - отметил артист.

А группа «Алиса» тем временем завершила краудфандинговый проект на сайте Planeta.ru. Музыкантам удалось собрать больше 17 миллионов. Совсем скоро альбом и другие лоты получат все участники проекта – купить новую пластинку можно было только на «Планете», больше нигде она продаваться не будет. Кроме того, не за горами концертная презентация: альбом «Посолонь» «АлисА» представит 9 ноября в петербургском «Юбилейном», и 16 ноября в московском Adrenaline Stadium.

