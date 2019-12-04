Instagram начнет запрашивать возраст при регистрации в соцсети

4 декабря 201921:15

Социальная сеть Instagram начнет запрашивать возраст при регистрации новых пользователей на своей платформе.

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«Начиная с сегодняшнего дня, мы будем запрашивать вашу дату рождения при создании аккаунта в Instagram. Согласно нашим условиям использования, вам должно быть не менее 13 лет, чтобы иметь учетную запись в большинстве стран», - говорится в сообщении социальной сети.

Отмечается, что запрос этой информации поможет предотвратить присоединение несовершеннолетних к Instagram и поможет обеспечить безопасность молодежи и, в целом, будет соответствовать возрасту. «Ваш день рождения не будет виден другим в Instagram, но вы сможете увидеть его при просмотре своей личной учетной записи», - поясняют в соцсети.


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