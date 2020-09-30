Instagram дал сбой
Технические неполадки в работе соцсети Instagram наблюдаются на территории США, Европы и России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Downdetector, отслеживающий деятельность популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что больше всего на сбои в работе платформе жалуются пользователи США, Великобритании, Германии, Польши и Италии. В РФ неполадки наблюдаются в основном среди пользователей сервиса в Москве.
Более 74% пользователей указывают на проблемы с просмотром ленты новостей, еще 14% не могут загрузить фотографии.
На прошлой неделе в Instagram также наблюдался технический сбой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 232 / сут.
Умерли
20 545+160 / сут.
Выздоровели
952 тыс.+6 479 / сут.
- В Карабахе заявили об уничтожении более 500 солдат Азербайджана
- ВОЗ: Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 1 млн
- Еще 27 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
- МИД обнаружил нарушения ОЗХО в ситуации с Навальным
- Макрон намерен выстраивать диалог с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru