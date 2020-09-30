Instagram дал сбой

Технические неполадки в работе соцсети Instagram наблюдаются на территории США, Европы и России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Downdetector, отслеживающий деятельность популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что больше всего на сбои в работе платформе жалуются пользователи США, Великобритании, Германии, Польши и Италии. В РФ неполадки наблюдаются в основном среди пользователей сервиса в Москве.

Более 74% пользователей указывают на проблемы с просмотром ленты новостей, еще 14% не могут загрузить фотографии.

На прошлой неделе в Instagram также наблюдался технический сбой.



