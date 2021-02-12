Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях

Instagram намерен удалять аккаунты, чьи владельцы допускают оскорбительные высказывания в личной переписке с другими пользователями. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном в блоге социальной сети.

Отмечается, что процесс выявления подобных сообщений автоматизирован, так что жаловаться пользователям на оскорбления не придется.