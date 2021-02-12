Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях
Instagram намерен удалять аккаунты, чьи владельцы допускают оскорбительные высказывания в личной переписке с другими пользователями. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном в блоге социальной сети.
Отмечается, что процесс выявления подобных сообщений автоматизирован, так что жаловаться пользователям на оскорбления не придется.
Ранее если пользователь отправлял оскорбительные комментарии, соцсеть блокировала отправку сообщений на определенное время, теперь же будет отключена его учетная запись.
Под санкции попадут не только оскорбительные сообщения, но и разжигающие религиозную, расовую ненависть, а также нарушающие иные нормы общественной этики.
Ранее соцсеть сообщила, что по итогам 2020 года выявила 6,5 млн случаев разжигания ненависти, в том числе в личных сообщениях.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Защита Навального подаст апелляцию на отмену условного срока
- СМИ: Восемь глав регионов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов
- Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
- СК прокомментировал взрыв в магазине во Владикавказе
- Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru