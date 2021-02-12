Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях

Instagram намерен удалять аккаунты, чьи владельцы допускают оскорбительные высказывания в личной переписке с другими пользователями. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном в блоге социальной сети.

Отмечается, что процесс выявления подобных сообщений автоматизирован, так что жаловаться пользователям на оскорбления не придется.

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Ранее если пользователь отправлял оскорбительные комментарии, соцсеть блокировала отправку сообщений на определенное время, теперь же будет отключена его учетная запись.

Под санкции попадут не только оскорбительные сообщения, но и разжигающие религиозную, расовую ненависть, а также нарушающие иные нормы общественной этики.

Ранее соцсеть сообщила, что по итогам 2020 года выявила 6,5 млн случаев разжигания ненависти, в том числе в личных сообщениях.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Социальные Сети
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