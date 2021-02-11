Роскомнадзор составит восемь протоколов на соцсети за призывы к протестам

Роскомнадзор направил представителям Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram вызовы для составления протоколов за призывы к несанкционированным акциям, сообщает ТАСС.

В период с 11 февраля по 1 марта в отношении каждой интернет-платформы будет составлен один протокол об административном правонарушении, затем его в течение пяти дней передадут в мировой суд, который определит размер штрафа.

Согласно действующему в России закону, который вступил в силу 10 января 2021 года, интернет-ресурсы должны самостоятельно выявлять и блокировать размещенный в них незаконный контент, к которому относятся, в том числе, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных митингах и акциях. Штраф за запрещённую информацию составляет от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.

Акции протеста прошли в России после ареста Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

