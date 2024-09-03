Иностранцы в 2024 году совершили в России почти 24 тысячи преступлений
Иностранные граждане с начала 2024 года совершили в России 23 847 криминальных деяний. Такие данные были озвуены на оперативном совещании, которое провёл глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В ведомстве указали, что на 12% выросло число тяжких преступлений, совершённых приезжими, и в три раза увеличилось число преступлений, совершённых лицами, которые нелегально находились на территории России.
Также отмечается, что количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов выросло на 69%.
«В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов», - подчеркнули в СК РФ.
Ранее во Владивостоке местный житель сделал замечание двум иностранцам в пьяном состоянии, которые нарушали общественный порядок. Один из них в ответ применил в отношении мужчины физическую силу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru