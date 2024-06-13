В Минэкономразвития предложили в одностороннем порядке отменить визы в РФ для ряда стран
Минэкономразвития предложило ввести в России ряд изменений, касающихся виз, в том числе в одностороннем порядке отменять визы в РФ для ряда стран. Об этом заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Вахруков, передает ТАСС.
По словам замминистра, снятие запрета на упрощение визовых требований в одностороннем порядке должно стать важнейшим решением, «чтобы мы могли делать свою страну безвизовой для отдельных стран».
Также в Минэкономразвития выступили с инициативой ввести в РФ визы по прибытии для отдельных государств, «которые являются для нас целевыми». Кроме того, ведомство предложило пересмотреть сроки действия и стоимость документов для въезда в страну и ввести многократные визы. По словам Вахрукова, положительный эффект на рост турпотока может оказать введение многократной визы, срок действия которой составит 15 месяцев или 2 года.
Между тем первый замдиректора — глава Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что Россия остается открытой для международного пассажирского сообщения и внешнеэкономической деятельности, в прошлом году границу страны пересекли более 110 млн человек, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru