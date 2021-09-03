Иностранцы смогут оформлять многократные туристические визы в РФ

Иностранные граждане, желающие посетить Россию в туристических целях, смогут оформлять многократные визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

МИД Эстонии отказался выдать визу российскому дипломату

Теперь визу можно будет оформить на срок до 6 месяцев с возможностью многократного въезда. Допустимое время пребывания будет по данному типу визу будет указываться при ее оформлении.

Требование, согласно которому турист должен предъявить бронирование проживания на территории РФ через организацию из федерального реестра туроператоров, сохраняется.

Ранее иностранные туристы могли получить только однократную или двукратную визы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ТуристыВиза
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