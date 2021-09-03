Иностранцы смогут оформлять многократные туристические визы в РФ

Теперь визу можно будет оформить на срок до 6 месяцев с возможностью многократного въезда. Допустимое время пребывания будет по данному типу визу будет указываться при ее оформлении.

Требование, согласно которому турист должен предъявить бронирование проживания на территории РФ через организацию из федерального реестра туроператоров, сохраняется.



Ранее иностранные туристы могли получить только однократную или двукратную визы.

