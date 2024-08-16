Иностранцы будут проходить собеседование для получения российской визы
Иностранцы для получения российской визы станут проходить собеседования в ходе рассмотрения документов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
По её словам, изменения, предусмотренные постановлением правительства РФ, устранили ряд пробелов в правовом регулировании. Захарова подчеркнула, что эта процедура, в частности, позволит выявлять нежелательных для пребывания на территории РФ лиц.
«Поправки повысят эффективность контроля за въездом граждан из государств, представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой», - добавила дипломат.
Ранее стало известно, что иностранцы смогут оформлять визу РФ в стране пребывания с разрешением на проживание, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ заявило о сдаче в плен 57 военных ВСУ за неделю
- Военэксперт Матвийчук назвал вероятный срок уничтожения ВСУ в Курской области
- СМИ: После удара ВСУ по ТЦ в Донецке пострадали шесть человек
- Губернатор Орловской области опроверг слухи о заходе отрядов ВСУ в регион
- В Госдуме предложили отключить монетизацию для иноагентов на российских стримингах
- Суд продлил арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе»
- СМИ: Минимум два человека погибли при ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке
- СМИ: «Спартак» готов заплатить «Ростову» за капитана Глебова 11 млн евро
- СМИ: ВСУ обстреляли ТЦ «Галактика» в Донецке
- Apple запретила российским разработчикам пользоваться системой ASA в App Store
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru