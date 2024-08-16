Иностранцы будут проходить собеседование для получения российской визы

Иностранцы для получения российской визы станут проходить собеседования в ходе рассмотрения документов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

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По её словам, изменения, предусмотренные постановлением правительства РФ, устранили ряд пробелов в правовом регулировании. Захарова подчеркнула, что эта процедура, в частности, позволит выявлять нежелательных для пребывания на территории РФ лиц.

«Поправки повысят эффективность контроля за въездом граждан из государств, представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой», - добавила дипломат.

Ранее стало известно, что иностранцы смогут оформлять визу РФ в стране пребывания с разрешением на проживание, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Мария ЗахароваИностранцыВизаМИД РФ

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