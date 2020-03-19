Иностранцам с долгами по штрафам ГИБДД могут запретить въезд в РФ
Иностранным водителям, не оплатившим штрафы за нарушение правил дорожного движения, могут запретить въезд на территорию России. С таким заявление в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день за нарушение ПДД водителям с иностранными номерами грозит наказание в виде двукратного размера налагаемого штрафа или административный арест до 15 суток.
Ранее НСН писала, что заместитель председателя думского комитета по транспорту Александр Старовойтов предложил рассчитывать размер штрафов исходя из стоимости автомобиля. По его мнению, что за одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель «Жигулей» должны быть наказаны по-разному
По мнению Старовойтова, подобная мера будет по-настоящему эффективной и честной, в противном же случае автомобилисты на дорогих машинах и дальше будут нарушать ПДД, не опасаясь штрафов, которые не сильно бьют по их карману.
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