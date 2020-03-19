Иностранцам с долгами по штрафам ГИБДД могут запретить въезд в РФ

Иностранным водителям, не оплатившим штрафы за нарушение правил дорожного движения, могут запретить въезд на территорию России. С таким заявление в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день за нарушение ПДД водителям с иностранными номерами грозит наказание в виде двукратного размера налагаемого штрафа или административный арест до 15 суток.