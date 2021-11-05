Иностранцам обнулят пенсии пенсий с 2023 года
Стало известно об обнулении пенсий иностранцев с 2023 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя декана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.
По ее словам, Пенсионный фонд России прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД РФ, которые не всегда приходят вовремя. Однако на данный момент создается единый реестр сведений о населении, и с 2023 года иностранным гражданам, у которых истек вид на жительство, будут оперативно прекращать выплачивать пенсии, сообщила экономист.
Пенсия для иностранцев с действующим ВНЖ предусмотрена при отчислении страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования, при трудовой деятельности по бессрочному договору или по договору сроком не менее шести месяцев непрерывно.
Для выхода на пенсию в России требуется работать по официальному трудовому договору.
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