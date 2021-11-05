Иностранцам обнулят пенсии пенсий с 2023 года

По ее словам, Пенсионный фонд России прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД РФ, которые не всегда приходят вовремя. Однако на данный момент создается единый реестр сведений о населении, и с 2023 года иностранным гражданам, у которых истек вид на жительство, будут оперативно прекращать выплачивать пенсии, сообщила экономист.

Пенсия для иностранцев с действующим ВНЖ предусмотрена при отчислении страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования, при трудовой деятельности по бессрочному договору или по договору сроком не менее шести месяцев непрерывно.

Для выхода на пенсию в России требуется работать по официальному трудовому договору.

