Иностранцам обнулят пенсии пенсий с 2023 года

Стало известно об обнулении пенсий иностранцев с 2023 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя декана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.

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По ее словам, Пенсионный фонд России прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД РФ, которые не всегда приходят вовремя. Однако на данный момент создается единый реестр сведений о населении, и с 2023 года иностранным гражданам, у которых истек вид на жительство, будут оперативно прекращать выплачивать пенсии, сообщила экономист.

Пенсия для иностранцев с действующим ВНЖ предусмотрена при отчислении страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования, при трудовой деятельности по бессрочному договору или по договору сроком не менее шести месяцев непрерывно.

Для выхода на пенсию в России требуется работать по официальному трудовому договору.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Пенсия
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