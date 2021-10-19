Иностранным вакцинам предрекли непопулярность в России

Массовая вакцинация иностранными вакцинами не начнется в России из-за неготовности западных разработчиков к отечественному рынку. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По мнению врача, российский рынок считается на Западе непривлекательным. Иммунолог подчеркнул, что зарубежные производители рассчитывают на госзакупки, тогда как в России достаточно своих вакцин, количество которых даже превышает спрос.

При этом фармкластер «Сколково», по данным Крючкова, в ближайшем будущем сможет прививать население платно «одной из американских мРНК-вакцин». Он отметил, что соответствующее распоряжение властей уже дано. При этом распространению препарата помешает высокая стоимость и небольшие объёмы поставок.

Крючков отметил, что препараты из Китая и Индия могут показать худший эффект в сравнении с вакциной «Спутник V».

«В целом, я выступаю за расширение спектра возможностей. И в этом смысле возлагаю большую надежду на новые отечественные вакцины – «Бетувакс -ков-2» и препарат компании «Биокад», - передает слова иммунолога «Радио 1».



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