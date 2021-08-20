Иностранным студентам разрешат привиться от COVID-19 в России

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью каналу «Россия 24» заявил, что совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса после возвращения в российские вузы.

По его словам, учебные заведения «обязательно предоставят желающим такую возможность».

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что иностранные студенты смогут вернуться к занятиям в российских вузах с 1 сентября, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияСтудентыИностранцы
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