Иностранным студентам разрешат привиться от COVID-19 в России

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью каналу «Россия 24» заявил, что совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса после возвращения в российские вузы.

По его словам, учебные заведения «обязательно предоставят желающим такую возможность».

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что иностранные студенты смогут вернуться к занятиям в российских вузах с 1 сентября, сообщает РИА ФАН.

