Иностранный предприниматель Совада подал иск к Тимати на 7 миллионов рублей
Иностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада подал иск к рэперу Тимати на 7 миллионов рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд города Москвы.
По данным издания, предприниматель в 2022 году купил у исполнителя долю в Black Star Burger. Одним из условий сделки было неразглашение о выходе из бизнеса со стороны Тимати.
В общей сложности бизнесмен намерен отсудить у артиста 7 миллионов 431 тысячу 948 рублей. При этом причина иска неизвестна.
В ноябре 2023 года иск против Совады о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Блэк Стар Фудс» подала Галина Жерздева. Рэпер Тимати выступал третьим лицом в деле, напоминает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru