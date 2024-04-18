Иностранный предприниматель Совада подал иск к Тимати на 7 миллионов рублей

По данным издания, предприниматель в 2022 году купил у исполнителя долю в Black Star Burger. Одним из условий сделки было неразглашение о выходе из бизнеса со стороны Тимати.

В общей сложности бизнесмен намерен отсудить у артиста 7 миллионов 431 тысячу 948 рублей. При этом причина иска неизвестна.

В ноябре 2023 года иск против Совады о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Блэк Стар Фудс» подала Галина Жерздева. Рэпер Тимати выступал третьим лицом в деле, напоминает «Радиоточка НСН»

