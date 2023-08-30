Сеть пиццерий Тимати и Пинского назвали Dомиno Pizza

Отмечается, что первое заведение новой сети открылось 30 августа в Москве на Ходынском бульваре.

Ранее компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России, объявила о начале процедуры банкротства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже Тимати в своих соцсетях заявил, что готов вместе с Антоном Пинским «обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом», а 29 августа разместил фото с рюкзаком Domino's Pizza, объявив, что они «решили заняться пиццей официально».

