Иностранная делегация не обнаружила в Крыму солдат и военной техники

Прибывшая на полуостров делегация общественных деятелей из разных стран не увидела на полуострове ни военных, ни спецтехники, и пообещала рассказать об этом на Западе. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

В состав делегации вошли представители Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Нидерландов и США. По словам Майкла Уоттса, преподавателя медицинской биологии в одном из университетов США, увиденная им мирная жизнь сильно отличается от того образа Крыма, который создается в зарубежных СМИ.

Руководитель норвежской организации народной дипломатии Хендрик Вебер в ходе встречи с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым рассказал, что написал книгу о событиях в Крыму с 2014 года по настоящее время. Вебер добавил, что приехал на полуостров для того, чтобы увидеть всё собственными глазами, так как люди в странах Европы и США не знают всей правды.





